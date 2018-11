Autarca diz-se de "consciência tranquila" em relação à derrocada da estrada municipal que fez dois mortos e três desaparecidos.

António Anselmo, presidente da Câmara Municipal de Borba reiterou esta terça-feira que não pretende demitir-se, na sequência da derrocada da estrada municipal que fez dois mortos e três desaparecidos.



Em declarações à CMTV, o autarca diz-se "de consciência tranquila" em relação à situação da estrada, sobre a qual já tinham sido feitos diversos avisos sobre o risco de ruína. E justificou que não se demite porque "isso é para os fracos", prometendo que vai assumir as responsabilidades que lhe cabem no processo. "Não temos na câmara nenhum documento que diga que a estrada está em perigo", garante o autarca, que diz nunca ter sido avisado para o perigo.



"Estou magoado, estou triste", admitiu o Presidente da Câmara em relação ao acidente, acrescentado que "a prioridade é encontrar os corpos".



O autarca diz que nos últimos dias tem recebido apoios e palavras de conforto de funcionários da autarquia, cidadãos, instituições e "alguns amigos especiais" e diz-se pronto a assumir as responsabilidades que venham a ser apuradas.