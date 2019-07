O Ministério Público abriu um inquérito à atuação da Team Strada e do seu líder Hugo Strada depois de várias queixas apresentadas à Protecção de Menores que reencaminhou as mesmas para a Procuradoria-Geral da república.A abertura de inquérito foi confirmada à SÁBADO por fonte oficial do Minsitério Público.A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) reencaminhou para o Ministério Público (MP) "várias comunicações relativas à ação do youtuber Hugo Strada", recebidas durante esta quinta-feira.Numa resposta enviada à revista SÁBADO, a CNPDPCJ referia que as situações descritas "podem consubstanciar perigo" e que, quando é conhecido o local de residência das crianças/jovens envolvidas, as queixas são encaminhadas para a CPCJ com competência sobre aquela área. Como, neste caso, o local de residência dos visados é desconhecido, as comunicações recebidas foram reencaminhadas para o Ministério Público - Família e Menores.Em causa estão queixas apresentadas sobre o YouTuber e agente de youtubers e "influenciadores" digitais Hugo Strada, fundador da Team Strada. Foram feitas acusações de que o homem de 36 anos se tinha aproveitado da tenra idade dos agenciados (alguns têm apenas 16 anos) para os burlar e há mesmo quem fale em ameaçadas dirigidas pelo mesmo a ex-membros do grupo.Num comunicado divulgado nas redes sociais, Hugo Strada escreveu: "Estando eu e a Team Strada a ser alvo de comentários difamatórios e de acusações que põe em causa o meu bom nome, estando inclusive a haver manipulação de imagens, informo que irei encaminhar o assunto para que sejam tomadas as medidas legais para repor a verdade", escreveu o agente na sua página pessoal de Instagram, acrescentando ainda: "Repudio qualquer acusação que me tem sido feita".A polémica foi espoletada depois de um vídeo do comediante Pedro Teixeira da Mota ter declarado como "estranho" um beijo entre Hugo Strada, 36 anos, e um membro do grupo de 16 anos, durante o programa Curto Circuito da Sic Radical.Pouco depois, o YouTuber João Sousa, cujo canal tem mais de 700 mil seguidores, escreveu na sua rede social Twitter: "Eu estou há imenso tempo para dar expose à team strada no youtube mas a minha agente não me deixa, ando a estudar o caso deles há algum tempo e quanto mais coisas vejo mais preocupado fico e sinto que fazer isto já é mais um dever cívico do que outra coisa".Minutos mais tarde, o jovem YouTuber colocou um vídeo na sua página de Twitter onde mostrava aquilo que considerava serem momentos "desconfortáveis e duvidosos" que envolvem Hugo Strada e a sua equipa. Mais tarde escreveu ainda: "Antes de mais, entendam que não tenho nada contra os membros da Team Strada, no meu ponto de vista são apenas vitimas".