Em declarações ao jornal, o superintendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, explicou que "o número destas licenças vai reduzir drasticamente por força da opção do diretor nacional da PSP, em linha com o que é praticado na União Europeia".



"O Estado assume que tem todas as condições para a defesa dos seus cidadãos", garantiu ainda o oficial, lembrando que a defesa dos cidadão está legalmente atribuída à PSP.



Apesar no decréscimo de licenças para armas de defesa pessoal, as que são utilizadas para competições desportivas continuam a ter uma alta percentagem de revalidação.



De acordo com o Departamento de Armas e Explosivos houve 103 pedidos novos paras licenças de armas de defesa pessoal em 2018. Um foi arquivado, os restantes estão em análise. Quanto a renovações, dos 827 pedidos apenas foram deferidos, até à data, 14.

Não foi emitida uma única nova autorização para porte de revólveres ou pistolas - as armas de calibre mais baixo usadas pelo cidadão comum para defesa pessoal - em 2018. A renovação atingiu também recordes mínimos, com apenas 190 a serem mantidas.A tendência de queda tem-se mantido praticamente constante nos últimos anos. Em 2017 foram renovadas 409 licenças de defesa pessoal a civis e, no ano anterior, tinham sido 2873. As licenças têm uma validade de cinco anos e estão em funcionamento, atualmente, 7.700 licenças para armas de defesa pessoal, revela o Diário de Notícias.