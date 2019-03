Há, inclusive, vagas que ficam sistematicamente sem preencher - como é o caso das regiões do Algarve e do Alentejo e certas zonas de Lisboa, como Sintra e Amadora.



O Ministério da Saúde garante estar "naturalmente atentos aos resultados das colocações", assegurando ainda que há um grupo de trabalho que está a analisar o "regime simplificado de seleção existente, no sentido de encontrar soluções que se mostrem adequadas a melhor redistribuição de recursos médicos".

O concurso para novos médicos de família, em dezembro do ano passado, apenas recebeu 73 candidaturas para ocupar as 113 vagas que foram abertas. De acordo com o Jornal de Notícias, foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se verificou o maior número de vagas por preencher (15), sendo também a região com maior número de utentes sem médico de família (mais de 500 mil).Rui Nogueira, da Associação Portuguesa de Medicina Geral, não ficou surpreendido com a quantidade de especialistas colocados. Isto porque, em novembro passado, pouco mais de 90 médicos terminaram a especialidade em Medicina Geral e Familiar. Ao jornal, o responsável explicou que o número de vagas foi superior porque o Ministério da Saúde pretendia atrair especialistas a exercer fora do Serviço Nacional de Saúde (SNS).