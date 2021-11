Médicos avisam que urgência do Santa Maria não dá garantias de segurança aos doentes

Cirurgiões contrariam as garantias da administração do hospital sobre o funcionamento normal da urgência a partir de amanhã. E explicam as demissões e as recusas em fazer mais horas extraordinárias.

O serviço de urgência do hospital de Santa Maria, o maior da região de Lisboa, não tem condições para garantir cuidados de saúde com segurança aos doentes já a partir do mês de dezembro, avisam os médicos assistentes e os chefes de equipa da cirurgia geral daquele hospital. Numa nota escrita, a que a SÁBADO teve acesso, os médicos contrariam a garantia da administração do hospital de que, sem resolver o impasse laboral, a urgência continuará a funcionar normalmente a partir de amanhã.

"(…) a partir do mês de dezembro de 2021, não estão assegurados critérios para constituição de equipas de Urgência Externa no CHULN que garantam o atendimento dos doentes sem risco de ofensa directa à legis artis e sem produção, embora involuntária, de eventuais danos aos doentes a cargo desta instituição", avisam os médicos no comunicado. Ontem, fonte oficial da administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte garantira à agência Lusa que "o Serviço de Urgência Central mantém o seu habitual funcionamento, com uma resposta diferenciada assegurada por várias equipas, que sempre deram nota de um elevado nível de compromisso e profissionalismo".

A nota escrita dos médicos surge numa altura em que está por resolver o braço-de-ferro negocial com a administração do hospital. Depois de os médicos assistentes terem anunciado que não fariam mais horas extraordinárias, os chefes das equipas ameaçaram demitir-se se a administração não avançasse medidas concretas. Os chefes demitiram-se a 22 deste mês – nove dos dez pediram mesmo para deixar de fazer urgências – e dois dias depois foi a vez dos médicos internos (que, como os assistentes, são o motor do serviço) anunciarem que não farão mais horas extraordinárias. Sem estas horas extraordinárias, e sem os nove chefes de equipa, não é claro como conseguirá o hospital suster o atual nível de serviço.