“Maus-tratos ainda são uma prática frequente” nas prisões portuguesas, diz relatório

Comité Europeu para a Prevenção da Tortura visitou em 2022 alguns estabelecimentos prisionais. No seu relatório sublinha alguns exemplos de maus-tratos que terão sido praticados pelas autoridades portuguesas.

Chapadas, socos, golpes com bastão, pontapés no corpo e ameaças. Estas são apenas algumas das queixas mais frequentes dos prisioneiros acerca do comportamento dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) e que não têm sofrido qualquer alteração ao longo dos anos. Esta é uma conclusão tirada pelo Comité Europeu para a Prevenção da Tortura (CPT) que entre os dias 23 de maio e 3 de junho de 2022 ouviu vários reclusos, durante a 12.ª visita dos seus membros a Portugal.