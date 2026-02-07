Mau tempo. Toda a costa sob aviso laranja devido a ondas e 10 distritos pelo vento e neve

As ondas podem atingir 12 a 13 metros de altura na costa ocidental portuguesa.

Toda a faixa costeira de Portugal continental está este sábado sob aviso laranja - o segundo mais grave - devido à forte agitação marítima, mantendo-se com o mesmo nível de alerta 10 distritos, por causa do vento e da neve.



Ondas fortes na costa de Portugal após a passagem das depressões Kristin e Leonardo CARLOS M. ALMEIDA/LUSA

Segundo um comunicado emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão com aviso laranja face à previsão de ondas que podem atingir 12 a 13 metros de altura na costa ocidental e 4 a 5 metros na costa sul.

Este alerta, emitido às 06:16 deste sábado, vigora até às 18:00 em Viana do Castelo e Braga, e até às 21:00 no Porto, ao passo que nos restantes distritos se estende até à manhã de domingo, com exceção de Coimbra, onde a previsão aponta para um abrandamento a partir das 03:00.

Quanto ao vento, há dez distritos com aviso amarelo - Évora, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Braga, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre - e cinco com aviso laranja - Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja.

Há ainda oito distritos com aviso devido à neve, sendo que em Bragança, Viseu, Vila Real (os três até às 00:00), Guarda e Castelo Branco (até às 3:00 de domingo), o aviso é laranja, e no Porto, Viana do Castelo e Braga é amarelo (terminando, nos três, à meia-noite).

No que diz respeito à chuva, há 17 distritos com aviso amarelo: Viseu, Évora, Santarém, Beja, Castelo Branco, Guarda, Faro e Lisboa até às 15:00, Portalegre e Setúbal até às 18:00 e Porto, Vila Real, Coimbra, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Braga até às 21:00 deste sábado.

O IPMA alertou que a acumulação de neve e a possível formação de gelo poderão causar "perturbação moderada", incluindo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.