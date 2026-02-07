Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de fevereiro de 2026 às 12:15

"Não consigo entrar": Joaquim vive em Constância e as cheias impediram-no de aceder à própria casa

Casa de Joaquim ficou inundada devido ao mau tempo desta noite. A habitação já tinha sido afetada de quinta para sexta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h