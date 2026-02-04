Sábado – Pense por si

Portugal

Mau Tempo: Reclusos de Leiria e Castelo Branco ajudam nas obras das cadeias

Lusa 21:11
Os reclusos das cadeias de Leiria e de Castelo Branco, os mais afetados pela depressão Kristin, estão a ajudar na recuperação das instalações "desde a primeira hora", divulgou esta quarta-feira o Ministério da Justiça (MJ).

Equipa de limpeza trabalha na reconstrução em Leiria após mau tempo
Numa nota o MJ adianta que, apesar dos estragos registados nestas duas prisões, "nenhuma cela ficou inabitável" e os contactos dos reclusos com as famílias foram mantidos, apesar dos constrangimentos provocados pelas tempestades naquelas regiões.

O ministério referiu que já fez um levantamento dos estragos provocados pelas intempéries dos últimos dias nos tribunais do país, para proceder a reparações nas comarcas afetadas pela depressão Kristin.

"Equipas do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e a Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) concluíram as visitas a todas as comarcas do país com prejuízos registados pela tempestade Kristin", refere o MJ, acrescentando que nas zonas mais afetadas, serão celebrados contratos interadministrativos, a promover a cooperação com os municípios de Alvaiázere, Condeixa-a-Nova, Oliveira do Hospital, Ourique e Serpa.

Nas outras situações, o IGFEJ intervém diretamente para repor a normalidade, adianta.

O ministério disse ainda que, face às previsões meteorológicas adversas, as equipas técnicas estão a monitorizar diariamente estas comarcas e que "já foi montado um planeamento de intervenções baseadas no risco e nas diferentes tipologias de emergência, corretiva ou estrutural, com estimativas de custo e um cronograma faseado de intervenção".

Estes levantamentos técnicos vão continuar noutras regiões, com deslocações agendadas à Comarca de Beja, aos Palácios de Justiça de Serpa e de Odemira, afirma o MJ.

Há uma semana o país foi atingido pela depressão Kristin, que atingiu sobretudo a região Centro e levou à morte de dez pessoas, à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

Há ainda a registar centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

