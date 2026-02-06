Mau Tempo: Proteção Civil alerta para inundações, cheias e deslizamento de terras

As zonas do país “com risco significativo” são Alcácer do Sal, Leiria, Lisboa, região Oeste e o Alentejo litoral.

A Proteção Civil reforçou esta sexta-feira que a previsão meteorológica para sábado em Portugal continental “é extremamente preocupante”, com chuva intensa, ventos fortes, neve e agitação marítima, alertando para o agravar de inundações e cheias, bem como deslizamento de terras.



Cheias no Douro provocam transbordo nas margens do Porto e Gaia ESTELA SILVA/LUSA

As zonas do país “com risco significativo” são Alcácer do Sal, Leiria, Lisboa, região Oeste e o Alentejo litoral, afirmou o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, ressalvando que “todo o território nacional” requer “cuidados redobrados” devido ao mau tempo, nomeadamente a passagem da depressão Marta.

Num ponto de situação pelas 19h00, em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, Mário Silvestre sublinhou que os efeitos espectáveis do mau tempo são inundações, cheias e deslizamentos terras, indicando que “as derrocadas são cada vez mais um risco iminente”.

“Alertamos nomeadamente as populações que vivem nas zonas mais urbanas, Lisboa inclusivamente, para ter em atenção às inundações rápidas, uma vez que o volume de precipitação pode ser bastante elevado em algumas zonas”, apontou.