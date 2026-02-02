Mau tempo não dá tréguas: depressão Leonardo vai afetar Portugal continental a partir da tarde de amanhã

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O estado do tempo em Portugal continental vai ser afetado entre a tarde de terça-feira e sábado pela depressão Leonardo, prevendo-se chuva persistente e por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, indicou esta terça-feira o IPMA.



Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que Portugal continental irá começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo "inicialmente com a aproximação ao Baixo Alentejo e Algarve de um sistema frontal a ela associado, a partir do final da tarde" de terça-feira, "com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir 75 quilómetros/hora no litoral a sul do Cabo Mondego e 95 quilómetros/hora nas terras altas".

O sistema frontal irá estender-se gradualmente às outras regiões do continente durante quarta-feira, prevendo-se que "o período com valores acumulados de precipitação mais elevados e vento mais intenso seja na noite" de quarta para quinta-feira, "passando gradualmente a regime de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, com queda de neve acima de 1500/1600 metros, baixando gradualmente a cota para 1200/1400 metros".