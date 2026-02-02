Mau Tempo: Mais de 8 mil processos de sinistro abertos pela Fidelidade

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

A Fidelidade abriu 8.084 processos de sinistro até às 15h30 desta segunda-feira, dos quais 694 resultaram de participações automóvel e os restantes maioritariamente de danos em habitações, estabelecimentos comerciais e infraestruturas causados pela tempestade Kristin, segundo anunciou.



Para acelerar a regularização dos sinistros, a seguradora tem estado a dispensar a peritagem presencial nos processos de multirriscos habitação com um valor de até 5.000 euros, desde que os clientes entreguem documentação como fotografias dos danos, orçamentos das reparações e o respetivo IBAN.

Fonte oficial disse que a empresa de seguros deslocou uma equipa de gestão de sinistros para Leiria, um dos concelhos mais afetados pelo mau tempo, com o objetivo de tornar mais rápido o pagamento das indemnizações aos lesados.

No terreno, a Fidelidade colocou já cerca de 140 profissionais, reforçou a presença na região de Leiria com uma unidade móvel de emergência equipada com drones e outra tecnologia de apoio à peritagem, e disponibilizou uma linha de emergência para os casos mais urgentes.

As seguradoras têm de assegurar indemnizações no caso de clientes com seguros que cubram danos de tempestade mesmo nas zonas em que esteja declarada a situação de calamidade, segundo a Lei de Bases da Proteção Civil.

O artigo 61.º da lei considera "nulas, não produzindo quaisquer efeitos, as cláusulas apostas em contratos de seguro visando excluir a responsabilidade das seguradoras por efeito de declaração da situação de calamidade".

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo.

A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.