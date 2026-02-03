Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Cotrim de Figueiredo leva direção da IL a reorientar-se contra PSD

Alexandre R. Malhado , Bruno Faria Lopes 07:00

O eurodeputado foi ao Conselho Nacional pacificar os receios sobre o novo Movimento 2031: “A Iniciativa [Liberal] é o único partido que tive na vida." Contudo, o seu ascendente força uma mudança tática dos liberais.

Os sinais foram-se acumulando, assim como o nervosismo de vários conselheiros nacionais e das bases da IL. “Hoje não tem de ser um fim. Pode muito bem ser o princípio de um caminho que se abriu”, afirmou João Cotrim de Figueiredo na noite eleitoral da primeira volta, após ter conseguido o equivalente ao triplo do espaço eleitoral da IL. A seguir, o seu diretor de campanha, Bernardo Blanco, notou que Cotrim “foi o líder nestas Presidenciais de um campo reformista que existe” e que “precisa de uma liderança”. Depois de Cotrim anunciar o Movimento 2031 - “cívico-político e apartidário” -, Blanco deu um “não sei” quando lhe perguntaram na SIC se seria a IL ou um partido de Cotrim a liderar no futuro o tal campo reformista.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Parto em casa já votou e diz que conta com "todas as pessoas" voto Iniciativa Liberal João Cotrim de Figueiredo Partido Social Democrata Coimbra
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cotrim de Figueiredo leva direção da IL a reorientar-se contra PSD