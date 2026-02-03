Mau tempo: Inundação causa dois desalojados em Penafiel

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Uma inundação, provocada pela chuva forte, no rés-do-chão de um edifício de apartamentos provocou dois desalojados em Penafiel, no distrito do Porto, disse esta terça-feira o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.



A ocorrência, provocada por chuva forte, foi registada às 23:05 de segunda-feira na freguesia de Termas de São Vicente.

À Lusa, cerca das 06:00, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa indicou que duas pessoas ficaram desalojadas, sendo acolhidas em casa de familiares.

"Os bombeiros estão agora a efetuar limpezas e a proceder à bombagem da água", acrescentou.

No local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

