PJ faz buscas na Câmara de Ourém e em três empresas

Lusa 12:22
Em causa estão alegados crimes de violação das regras urbanísticas, poluição, corrupção, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais.

A Polícia Judiciária (PJ) fez esta quarta-feira buscas na Câmara de Ourém e em três empresas no âmbito de uma investigação sobre alegados crimes de violação das regras urbanísticas, poluição, corrupção, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais.

Em comunicado, a PJ anunciou que realizou "uma operação policial na região de Ourém, visando a execução de 25 mandados de busca domiciliária e não domiciliária nas instalações de três sociedades industriais e na Câmara Municipal de Ourém".

Em causa estão "factos suscetíveis de enquadrar a prática dos crimes de violação das regras urbanísticas, poluição com perigo comum, corrupção, fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e branqueamento de capitais".

Tópicos Crime Crime lei e justiça Corrupção Fraude Ourém
Investigação
