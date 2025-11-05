Sábado – Pense por si

Proteção Civil regista 784 ocorrências entre as 00h e as 12h devido ao mau tempo

Lusa 13:31
Maioria das ocorrências foram inundações.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 784 ocorrências entre as 00h00 e as 12h00 desta quarta-feira relacionadas com a chuva e vento fortes, disse à agência Lusa o oficial de operações José Costa.

“Foram 435 inundações, 163 quedas de árvore, 77 limpezas de via, 76 quedas de estruturas e 31 movimentos de massa, ou seja, quedas de pedras e terras, e também um salvamento aquático”, especificou.

