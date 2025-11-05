Mau tempo: Sapadores de Lisboa receberam cerca de 50 pedidos em três horas

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo IPMA.
O Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa recebeu esta madrugada cerca de 50 pedidos de auxílio na cidade, em três horas, a maioria por causa de inundações provocadas pelo mau tempo.
Lisboa enfrenta inundações e quedas de árvores devido ao mau tempo, com apoio dos bombeirosMiguel A. Lopes/Lusa
Em declarações à Lusa, fonte do regimento explicou que entre as 04:40 e as 07:45 foram recebidas cerca de 50 chamadas, a maioria referente a inundações em espaços privados ou na via pública.
Foram ainda registadas quatro quedas de árvores e três de estruturas em Lisboa.
Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
A precipitação prevista para hoje, "por vezes forte e acompanhada de trovoada", em especial até ao final da manhã, levou o IPMA a emitir aviso laranja (o segundo mais grave) para chuva e amarelo para trovoada. os avisos terminam às 09:00 e, em alguns distritos, às 12:00.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 de hoje relacionadas com a chuva e vento fortes.
Das 150 ocorrências, 91 foram inundações, 42 corresponderam a quedas de árvore e as restantes quedas de estruturas e pequenos deslizamentos de terras, sobretudo na sub-região de Lisboa.
Segundo a proteção civil. "na sub-região de Lisboa foram registadas 65 ocorrências, em Setúbal 18 e no Oeste 12 e as restantes espalhadas por outras regiões do continente".
O IPMA prevê ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas do quadrante oeste de quatro a cinco metros, podendo temporariamente atingirem entre os cinco a seis metros entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira.
Foi emitido aviso laranja de agitação marítima para esse período.
