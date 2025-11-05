Sábado – Pense por si

Última Hora

Portugal continental regista mais de 23 mil raios em 12 horas

Lusa 11:40
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

Mau tempo associado à aproximação e passagem de uma depressão frontal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou entre as 20:00 de terça-feira e as 08:00 de esta quarta-feira cerca de 23 mil raios, associados à aproximação e passagem de uma depressão frontal.

Raios e trovões
Raios e trovões Arquivo

A contabilização é feita a partir da rede de deteção e localização de descargas elétricas atmosféricas do IPMA em Portugal Continental, instalados em Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Santa Cruz e Olhão, adiantou à Lusa fonte do Instituto.

O IPMA emitiu para hoje avisos amarelos por causa da trovoada para todos os distritos de Portugal continental, com exceção do de Bragança.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, de acordo com o IPMA, que colocou o território com avisos devido à chuva forte, sobretudo para hoje.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 de hoje relacionadas com a chuva e vento fortes.

Artigos Relacionados
A carregar o vídeo ...
Trovoada intensa registada por moradores durante a madrugada
Tópicos Sismo Inundações Meteorologia Acidente marítimo Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera Bragança
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Portugal continental regista mais de 23 mil raios em 12 horas