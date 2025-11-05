Portugal continental regista mais de 23 mil raios em 12 horas

Mau tempo associado à aproximação e passagem de uma depressão frontal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou entre as 20:00 de terça-feira e as 08:00 de esta quarta-feira cerca de 23 mil raios, associados à aproximação e passagem de uma depressão frontal.



Raios e trovões Arquivo

A contabilização é feita a partir da rede de deteção e localização de descargas elétricas atmosféricas do IPMA em Portugal Continental, instalados em Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Santa Cruz e Olhão, adiantou à Lusa fonte do Instituto.

O IPMA emitiu para hoje avisos amarelos por causa da trovoada para todos os distritos de Portugal continental, com exceção do de Bragança.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, de acordo com o IPMA, que colocou o território com avisos devido à chuva forte, sobretudo para hoje.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 de hoje relacionadas com a chuva e vento fortes.

A carregar o vídeo ... Trovoada intensa registada por moradores durante a madrugada