Mau tempo: 31 mil clientes sem energia em Portugal, 19 mil na zona mais crítica

A E-REDES informou este sábado que na zona mais crítica, às 08:00, cerca de 19.000 clientes estavam sem energia e que no total do território continental o número ascendia a 31.000 clientes.



Técnico da E-Redes trabalha para repor energia elétrica após mau tempo ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Num comunicado hoje divulgado, a E-Redes afirma que "tem continuado focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, em particular nas zonas de maior impacto da depressão Kristin".

No anterior balanço, de sexta-feira às 17:30, a E-Redes apontava para cerca de 22.000 clientes sem energia na zona mais crítica e 32.000 clientes sem energia no total do território continental.

A E-Redes também reforça "o alerta para que, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastado e reporte a situação à E-Redes (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt)".

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.