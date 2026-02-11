Mau Tempo: E-Redes ainda com 39 mil clientes sem energia às 8h00

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Um total de 39 mil clientes da E-Redes continuava às 8h00 desta quarta-feira, sem abastecimento de energia elétrica em Portugal continental, devido a avarias, a maioria deles em zonas afetadas pela depressão Kristin, anunciou a empresa.



Eletricidade Jo Sins/Pexels

Segundo a E-redes, nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin, que ocorreu há 15 dias, cerca de 30 mil clientes continuavam sem energia.

Numa nota, a empresa destacou que, nestas zonas, foi restabelecido o fornecimento de energia a cerca de 970 mil clientes desde a passagem da depressão Kristin, em 28 de janeiro.

Na terça-feira, no balanço anterior, a E-Redes tinha indicado que, pelas 16h00, estavam 46 mil clientes por alimentar em todo o território continental, dos quais “cerca de 35 mil clientes na zona da depressão Kristin”.

Os clientes da E-Redes correspondem a “pontos de entrega de energia” como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas, ainda de acordo com a empresa.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.