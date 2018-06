O Leaf eléctrico quase o deixou ficar mal; o motorista sofreu; o ministro não. O ministro do Ambiente tem pastas pesadas, mas lida bem com a pressão. Pertence ao Grande Lobby dos Carecas do Porto no governo. Saiba o que é isso, numa reportagem exclusiva com o ministro mais bem-humorado do Governo - embora não pareça

"Olá, eu sou o Matos Fernandes e estou esfomeado": o ministro do Ambiente apresenta-se assim, antes de entrar para o carro que o levará para Évora na tarde de dia 4. Às duas, já está atrasado, e a culpa foi do primeiro-ministro, que estendeu a reunião no Terreiro do Paço, antes da partida. Mas embora a abordagem pareça informal para quem não o conhece, poderia sê-lo mais. É que João Pedro Matos Fernandes até costuma dizer que é mais um membro do Grande Lobby dos Carecas do Porto no governo – o GLCP (disclaimer: sigla de criação livre, não usada pelo ministro), que inclui ainda Augusto Santos Silva, nos Negócios Estrangeiros (que é casado com uma irmã de uma tia) e Azeredo Lopes, na Defesa (outro velho amigo e ex-chefe de gabinete de um outro grande amigo, o presidente da câmara do Porto Rui Moreira – que o Porto afinal é mesmo pequeno).

Já quem o conhece, ainda que menos bem, sabe duas coisas sobre Matos Fernandes: tem sentido de humor e é do Porto – onde vai todos os fins -de -semana. A última consta do currículo oficial, a primeira, se ainda não deu por ela, é provável que perceba até ao fim do texto da reportagem na edição Nº737 da SÁBADO, nas bancas dia 14.



Comecemos pelo Porto: como é que um engenheiro civil do Norte com experiência em portos vai parar ao carro em que o motorista Pedro acelera em direcção, ainda não a Évora, mas "a dois rissóis" na estação de serviço mais próxima (que serão o almoço), como pede o governante no lugar do pendura?

Cruzou-se com a política em 1995, no gabinete do secretário de Estado adjunto da ministra Elisa Ferreira, Ricardo Magalhães. Andou pelos portos em funções privadas e estava nas Águas do Porto quando o anterior governo decidiu concentrar várias empresas do sector. E foi uma das caras da contestação. "Fiquei no radar", resume. Mas quando António Costa lhe disse que queria ter uma conversa com ele, já depois das legislativas de 2015, e ele contou à mulher, a reacção foi "desde que não nos estrague as férias"... Ironicamente, graças ao governo de 10 dias de Pedro Passos Coelho, deu para ir de férias para Omã antes de ser ministro do Ambiente. Um país produtor de petróleo – talvez fosse um prenúncio, já que enquanto vai a caminho de Évora, há suspeitas de que o movimento contra o furo de Aljezur possa ter-lhe organizado uma manifestação à chegada – que não se concretiza, apesar da promessa de protestos, nos próximos tempos, para onde quer que vá.



Já recebeu o grupo contra o furo de Aljezur. O que eles lhe disseram sabe-se, queriam que se demitisse. O que é que respondeu?

Bem, foi uma reunião estranha para todos. Eu sabia que ia haver uma manifestação e que tinham uma carta para me entregar. Espreitei pela janela, eram 25, 30 pessoas, algumas das quais eu quase gostava de pedir autógrafos! [o grupo incluía a escritora Lídia Jorge, o coreógrafo Rui Horta e o cineasta António-Pedro Vasconcelos, que declinou entrar, "que já estou metido em muitas"] Achei por bem recebê-los, cinco ou seis. Não sabia o teor da carta e foi uma situação constrangedora para todas as partes. Se soubesse, até por eles, não fazia sentido recebê-los.



Leia o resto na edição impressa: das polémicas com o petróleo, às crises com a seca e a poluição no Tejo,