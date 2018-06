Quando Américo Sebastião, de 49 anos, chegou pela primeira vez a Moçambique, em 1998, ficou encantado com o potencial económico que o país africano demonstrava. A sua paixão sempre foi a agricultura e a pecuária e, três anos depois, criou uma empresa nesse sector e na área da exploração florestal na província de Sofala, no centro de Moçambique.

O empresário ficou no país por razões de trabalho enquanto a sua mulher, Salomé Sebastião, cuidava dos filhos pequenos, Afonso e Rodrigo, em Portugal, onde tinham casa no Bombarral, distrito de Leiria. A família juntava-se várias vezes por ano, com visitas de ambos os lados. Américo juntou-se a sócios portugueses e moçambicanos e fez crescer as empresas que criou de produção agrícola e criação de gado.

Mas a 29 de Julho de 2016 tudo mudou. Por volta das seis da manhã, Américo Sebastião foi raptado e dado como desaparecido em Nhamapaza, também na província de Sofala, uma zona que na altura era palco de confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

No mesmo dia, Salomé tentou falar com o marido mas não conseguiu. "Na altura considerei normal, uma vez que o Américo trabalhava muito e em muitos locais não tinha rede no telemóvel", contou à SÁBADO. Foi então que soube através de um telefonema do sócio português de Américo nas suas empresas, João Campeão, que o marido havia sido raptado por homens fardados na bomba de gasolina da única estação de serviço em Nhamapaza.

E é aqui que as versões nos depoimentos começam a diferir. Das várias testemunhas que estavam no local na hora do desaparecimento, umas dizem os raptores estariam fardados com uniformes da UIR, a Unidade de Intervenção Rápida moçambicana, e que utilizaram uma carrinha da marca Mahindra cinzenta, as cores e modelo usados pelas forças de segurança do país. Outras dizem que o carro seria branco e que os raptores estavam vestidos de maneira informal e não teriam relações com o Governo de Moçambique.

Na altura do desaparecimento o filho mais novo de Américo, Afonso Sebastião, de 20 anos, estava com o pai na cidade da Beira, em Moçambique. O filho mais velho, Rodrigo Sebastião, de 23 anos, estava em Portugal com a mãe, Salomé, e a família juntar-se-ia no dia 1 de Agosto em África, para comemorar os 25 anos de matrimónio do casal, a 4 de Agosto de 2016, e onde Rodrigo iria realizar um estágio para aprender os negócios da família durante o verão.

Nunca foi pedido um resgate e os raptores nunca comunicaram com a família Sebastião. Quando soube do rapto, Salomé ligou imediatamente ao filho Afonso, preocupada pelo desaparecimento do pai e este tranquilizou-a, dizendo-lhe para esta não se preocupar pois os desaparecimentos durante dois ou três dias eram frequentes em Moçambique. "Eles vão libertá-lo rapidamente", terá dito Afonso, como contou Salomé à SÁBADO. Nesse mesmo dia, a mulher de Américo telefonou ao consulado da Beira – a terceira cidade mais populosa de Moçambique e onde este vivia - que se mostrou disponível para ajudar em tudo o que fosse possível.

Depois de aterrar em Maputo no dia 2 de Agosto, Salomé abriu um processo de investigação na agora extinta Polícia de Investigação Criminal (PIC) de Moçambique - agora é designada Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) - com base no seu depoimento, e estabeleceu ainda contacto com o oficial de ligação do Ministério da Administração Interna de Portugal em Moçambique, Paulo Lucas, e com o comandante provincial de Sofala na Polícia da República de Moçambique (PRM), Alfredo Mussa, mas do país africano nunca recebeu novidades.

Voltou para Portugal com o seu filho Afonso, estudante de Direito em Lisboa, para falar com as autoridades portuguesas, abrindo um processo na Polícia Judiciária e abordando a questão à Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro e ainda ao Primeiro-Ministro, António Costa e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Enquanto isso, Rodrigo, que concluiu licenciatura em Gestão e mestrado em Finanças, ficou em Moçambique a dirigir as empresas do pai.

Depois de sete meses de pedidos de informações acerca da situação de Américo Sebastião serem retribuídos com silêncio, o próprio Chefe de Estado português decidiu enviar uma carta ao seu homólogo, o Presidente moçambicano Filipe Nyusi, a Fevereiro de 2017. O objectivo seria pressionar Maputo para uma resposta mas, mais uma vez, houve silêncio.

Quase um mês depois, a 1 de Março de 2017, Moçambique decidiu enviar o seu ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, a Lisboa para reuniões separadas com Marcelo e Costa. Nas reuniões, Portugal sempre se mostrou preocupado com o caso e ofereceu colaboração judicial para a investigação do rapto, como já tinha feito antes. Porém, a resposta que obteve foi evasiva e Moçambique, mais uma vez, entrou em blackout.

Foi então partilhada uma nota à comunicação social relatando que o Ministério dos Negócios Estrangeiros "deu conta de que prosseguem as investigações das autoridades moçambicanas tendentes a apurar a situação do cidadão português desaparecido, em Moçambique, desde meados de 2016". Já em Outubro de 2017 e sem desenvolvimentos na investigação, foi dado conta de que o Governo de Moçambique também estaria a ignorar pedidos de audiência da embaixadora de Portugal em Maputo, Maria Amélia Paiva.

Por essa altura e sentindo a falta de apoio por parte de oficiais moçambicanos sobre o seu caso, Salomé Sebastião decidiu levar o caso além comunidades lusófonas e contou com a ajuda da eurodeputada socialista Ana Gomes. Esta escreveu uma carta dirigida à Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Federica Mogherini, apelando para que "dê instruções" à delegação do Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) em Maputo para que os seus diplomatas se envolvam "de forma activa" e "ao mais alto nível" com o governo moçambicano, de modo a "esclarecer cabalmente" o que aconteceu a Américo Sebastião e "garantir o seu regresso em segurança". Na resposta, enviada por Mogherini no final de Novembro de 2017, a chefe da diplomacia europeia refere que a UE "vai continuar a apoiar os esforços portugueses".

Quase um ano e meio depois do desaparecimento de Américo Sebastião, familiares e amigos organizaram uma vigília junto à embaixada de Moçambique em Lisboa no dia 22 de Dezembro de 2017, "apelando às autoridades moçambicanas que colaborem na libertação e no retorno à sua família e ao seu país daquele desaparecido forçado", como podia ler-se no comunicado divulgado pela eurodeputada Ana Gomes.

Já em 2018, Salomé Sebastião falou com grupos parlamentares em Portugal e contactou ainda entidades como o Parlamento Europeu, o Vaticano e a Comunidade de Santo Egídio na procura de ajuda. No dia 9 de Fevereiro foi recebida em Bruxelas por membros do grupo de trabalho da ONU sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários (WGEID) com o objectivo de criar pressão mediática sobre as autoridades de Moçambique.

Uma semana depois, no dia 16 de Fevereiro, foi feita a primeira declaração pública sobre o caso pelo SERNIC, pela voz do seu director na província de Sofala. "Até ao momento o cidadão português não foi localizado, assim como não foi achado qualquer corpo com as suas características", afirmou em conferência de imprensa Ranjitsinh Pratapsinh.

As causas do desaparecimento de América Sebastião são desconhecidas mas os cenários prováveis para explicar o seu rapto apontam para uma espécie de punição política por parte do Governo moçambicano ou um crime ordinário.

A primeira hipótese engloba o envolvimento de esquadrões da morte, constituídos por forças da segurança nacional no activo e corrobora a tese do carro Mahindra que terá raptado Américo. Isto porque a testemunha que diz ter visto o contrário, um carro branco a levar o empresário e não um cinzento, é um conhecido militante da Frelimo na região.

A segunda é também justificada devido ao elevado casos que existem em Moçambique de pessoas desaparecidas. Só em Maputo, foram raptadas 150 pessoas nos últimos seis anos, sempre com o objectivo de obter elevadas quantias de dinheiro em troca, revelou a Sic em reportagem sobre o caso.

Esta tese é ainda reforçada pelo estranho caso de dinheiro desaparecido da conta de Américo no próprio dia do desaparecimento. Ao que tudo indica, os raptores terão tido acesso a um cartão de débito do empresário e fizeram 33 levantamentos de 5000 meticais cada, num total de 165 mil meticais roubados – o equivalente a quase 2400 euros. Mas, sem explicação, o primeiro levantamento foi no próprio dia do rapto na cidade da Beira, a 310 quilómetros de distância do local.

Há ainda imagens captadas por câmaras de vigilância que mostram um dos homens que usaram o cartão de Américo Sebastião mas as fotografias captadas no sistema interno dos bancos não são suficientemente distintivas para identificar suspeitos.

Como contou Salomé Sebastião à SÁBADO, haveria também imagens da câmara de vigilância na bomba de gasolina onde Américo foi raptado e estas estariam englobadas no processo só que nunca foram tornadas públicas e, de um momento para o outro, "desapareceram do processo".

Ao longo de toda a investigação Portugal tem tentado contactar Moçambique mas o contrário não se tem verificado. O Governo moçambicano não tem dado clarificações sobre a investigação e agora, quase dois anos depois do desaparecimento de Américo Sebastião, foi instaurado um despacho de arquivamento por parte do Ministério Público de Moçambique, que se "abstêm de acusar" por não existir "suspeito ou arguido identificado". A família do empresário pediu a revogação desta acção e Salomé Sebastião considerou à SÁBADO que "muita diligência podia ter sido feita".

Em Abril deste ano foi ainda feita uma petição pública em Portugal que reuniu quase 6500 assinaturas e resultou na audição de Salomé Sebastião pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na Assembleia da República com o intuito de Portugal adoptar medidas para a investigação de Américo.

Em Moçambique, foi realizada uma iniciativa semelhante mas, de acordo com o parlamento moçambicano, a petição que a família de Américo Sebastião submeteu há um ano à Assembleia da República de Moçambique ainda não foi analisada pelo plenário do órgão. "A petição não foi tratada nem se sabe a sua localização", contou Salomé à SÁBADO.

Juntos há mais de 33 anos, Salomé e Américo iriam comemorar os 25 anos de casamento poucos dias depois deste ser raptado. Dois anos depois do seu desaparecimento, a mulher do empresário afirma que tem uma "crença profunda de que está vivo" e pede a cooperação entre Portugal e Moçambique no desenvolvimento da investigação, alertando que "devem ser criados mecanismos de maneira a minimizar situações" como os desaparecimentos.

De maneira a alertar as pessoas para o seu caso, Salomé Sebastião criou ainda a página de Facebook Free Américo, onde disponibiliza informação sobre o caso sempre que surja alguma novidade.