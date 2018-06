Dois meses depois dos episódios que levaram 17 agentes da PSP a tribunal com acusações de "racismo" e "tortura" contra 6 jovens da Cova da Moura, a esquadra de Alfragide volta a ser palco de mais violência e agressões, segundo o Ministério Público (MP). A vítima deste novo incidente é um homem que reclamou da fiscalização policial a um restaurante na Amadora e chamou os polícias de "broncos". Os agentes levaram-na para a Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial (EIFP) de Alfragide, local onde foi despida e agredida, de acordo com o MP.

Esta situação decorreu em Abril de 2015. O agente Vítor Bárcia, da Divisão da Amadora, andava a fiscalizar um restaurante na zona. Filipe Reis, a vítima, mostrou desagrado com a presença da polícia, comentando: "estou à porta de casa e nem me deixam terminar. Isto é uma atitude de broncos". Esta afirmação não foi recebida de bom-grado pelo polícia, que disse que este já não seria revistado, mas sim imediatamente levado para a esquadra. De acordo com o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) da Amadora, a situação começou a escalar a partir daqui. Uma segunda agente "aproximou-se do ofendido e, com aquele algemado, empurrou-o contra as grades ali existentes e desferiu-lhe um encontrão que o atingiu do lado esquerdo das costas".

A vítima foi levada para a carrinha da polícia, onde foi obrigada a manter-se de joelhos e a ficar algemada, na última fileira dos bancos. "Nesta altura, o agente Bárcia aproximou-se do ofendido e perguntou o que é que aquele lhe tinha chamado anteriormente. Em acto contíguo, juntamente com a agente Teixeira e outros dois agentes, desferiram vários murros na cabeça do ofendido e fazendo uso das botas que calçavam, pisaram o ofendido na cabeça e na face". Durante este ataque Filipe Reis gritou: "socorro" Acudam-me, estou a ser agredido!". Bárcia continuou e apertou-lhe o pescoço, dizendo-lhe "vou-te matar!".

Uma vez chegados à esquadra, os agentes obrigaram Reis a despir-se totalmente e a fazer flexões. Pouco depois, desferiram-lhe vários golpes com os cassetetes "na cabeça, duas nas dobras dos ombros e uma na perna". A violência não terminou aqui: segundo o DIAP, os agentes fizeram-no sentar-se num banco de madeira e "cada vez que o agente Bárcia passava pelo ofendido, o mesmo desferia-lhe chapadas com a mão, o que ocorreu quatro vezes".

Em declarações ao Diário de Notícias, o advogado da vítima Hugo Barreiros caracterizou o acontecimento como "uma situação de violência policial gratuita" e traçou paralelismos deste caso com o processo dos 17 polícias que estão a ser acusados de agredir jovens da Cova da Moura.

Após ser tratado pelos ferimentos, foram produzidos relatórios médicos que identificaram lesões e traumatismos na cara e corpo da vítima, que teve de ficar com uma baixa médica. "Quando alguém que está simplesmente a jantar num restaurante ao lado de casa e acontece uma coisa destas, isso é a assustador, muito assustador num Estado de Direito", comentou Hugo Barreiros. "O Filipe, que conheço há anos, ainda hoje está muito traumatizado com o que aconteceu", assinala, "ficou dias com a cara irreconhecível".

Julgamento dos agentes por crime de ofensa à integridade física qualificada

Filipe Reis foi a tribunal acusado pelos polícias de três crimes de ofensa à integridade física qualificada e dois de injúrias agravadas, tendo sido absolvido de todos, exceptuando o da injúria. Foi nesta altura que o Ministério Público abriu um inquérito sobre o caso.

O julgamento dos agentes envolvidos neste caso tem data marcada para dia 17 de Setembro. Estes estão a ser acusados de crime de ofensa à integridade física qualificada, uma vez que o MP considerou que Vítor Bárcia e Ana Teixeira "actuaram em conjugação de esforços, com o propósito de molestar o corpo e a saúde do ofendido, o que conseguiram, cientes de que agiam em manifesta violação dos seus deveres de agentes da PSP, nomeadamente o dever de correcção previsto no regulamento disciplinar, em frontal oposição à qualidade de dever de polícia e que agiam em superioridade numérica o que dificultou a defesa do ofendido".

Um dos acusados é o mesmo agente que foi condenado em Abril de 2018 a pagar 680 euros a um jovem que agrediu na Amadora, com uma "chapada de mão aberta". Nesse mês, o tribunal decretou que não houve motivo que justificasse a acção do polícia e que este mentiu no seu testemunho.

Foi precisamente na esquadra de Alfragide que 6 jovens da Cova da Moura foram alegadamente agredidos por agentes policiais em 2015. O caso que envolve 17 agentes, acusados de crimes de denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, está a decorrer no tribunal de Sintra.