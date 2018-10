Ter fé e ser-se de esquerda não é contraditório, dizem eles. O Vaticano promoveu esta semana um encontro com marxistas – e esteve lá um português. Falámos com quem está habituado a causar surpresa só por se dizer religioso

É possível ser de esquerda e católico? José Manuel Pureza responde com uma pergunta: "Como é que se consegue ser de direita e defender coisas como a flexibilização dos direitos laborais e ser católico?" Para o deputado do BE, nunca houve uma contradição entre a ideologia e a fé. "Fui dirigente da Acção Católica e as coisas estiveram sempre ligadas. A minha adolescência foi marcada pelo 25 de Abril e pelo Vaticano II", diz à SÁBADO o bloquista que acha que ser católico vem com "uma exigência maior de compromisso social" que é "completamente compatível com ser de esquerda".



Católico praticante, vai todas as semanas à missa e está habituado a ser questionado pelas suas opções. "Já me aconteceu perguntarem-me como é que posso ser católico e apoiar a eutanásia". Mas assegura que isso nunca foi um constrangimento no BE. "De vez quando confrontam-me com posições da Igreja, mas nunca põem em causa a minha fé".



Um dos rostos da proposta do BE para a despenalização da eutanásia, Pureza explica que o que o motivou nessa causa "foi a defesa da dignidade". E garante que, "ao contrário do que se pensa em Portugal, há em relação a esta questão um debate muito aberto entre cristãos".



Esta semana, rumou mesmo à Grécia para participar na Universidade de Verão do Diálogo, uma iniciativa que junta o Vaticano e a plataforma de partidos marxistas Transform!, da qual o BE faz parte. "É um encontro para promover o diálogo". Este ano, católicos e marxistas debateram "a Europa como bem comum" e Pureza defende que esta é uma "forma de fazer pontes".



Maçons e católicos

Ricardo Sá Fernandes está habituado às reacções de surpresa quando se diz católico. É que além de católico, é maçon, e quando foi iniciado, muito jovem, no Grande Oriente Lusitano (GOL), na Loja Liberdade, causou espanto. Estariam, recorda, umas 14 pessoas presentes no ritual – todas não crentes, com excepção dele próprio. Chegado o momento de fazer o juramento, pediu uma Bíblia. "Gerou alguma perplexidade, uma grande confusão, não se sabia onde haveria uma Bíblia." A cerimónia teve mesmo de ser interrompida, nunca tinha havido tal pedido. Mas lá se encontrou uma Bíblia e jurou sobre o Evangelho segundo São João.



De resto, já na universidade causava perplexidade, em Direito: "Onde as pessoas de esquerda eram muito marcadas pelo marxismo, e eu dizia sempre que o Marx tinha feito análises importantes para a História da humanidade, mas que eu materialista histórico-dialéctico não era com certeza, porque isso implica a negação da existência de Deus e é incompatível com a minha convicção cristã". Não passava impune: "Sentia que alguns colegas achavam que não seria de grande confiança [política]", ri-se. E faz o diagnóstico: "A esquerda normalmente tem um preconceito sobre a convicção religiosa das pessoas. E na esquerda do sul da Europa é ao ponto de os católicos terem de se enfeitar com o termo ‘católico progressista’. Nunca alinhei muito nisso. Sou progressista pelas minhas posições, mas não pelas minhas convicções religiosas."



Sente que esse preconceito perdura, mas acredita que não se chegará ao extremo de um velho resistente marxista (que preferiu não identificar), e que ao ler no jornal que um homem tinha sido preso na URSS por acreditar em Deus, comentou com ele: "Bem, é uma ditadura. Mas achas que daqui a 100 anos, quem acredite em Deus não tem mesmo de ser internado?"



Duarte Cordeiro, o vice-presidente socialista da Câmara de Lisboa, também passou pela maçonaria como católico. Já se desvinculou da maçonaria, por entender que não se "identificava" com a forma como se organiza a instituição, mas diz que ser maçon e católico nunca lhe pareceu uma contradição. "Na Grande Loja Regular de Portugal, a que pertenci, pressupõe-se que a pessoa tenha uma crença religiosa, qualquer que ela seja."



Como muitos portugueses, Duarte Cordeiro apresenta-se como católico não praticante. "Eu não sou um católico praticante. No entanto, casei pela Igreja, baptizei os meus filhos. E no fundo sou uma pessoa com fé. Assumo os princípios do cristianismo na minha vida."

Não foi em casa que recebeu a educação que acabaria por o conduzir ao catolicismo. "A minha mãe é católica, o meu pai não", conta, explicando que isso fez com que só fosse baptizado mais tarde, quando foi para o Colégio dos Salesianos. É, nessa escola privada de Lisboa que descobre a fé, começa a ir à missa e faz a primeira comunhão.



Doze anos de formação num colégio religioso chegaram para que mais tarde, numa faculdade tão politizada à esquerda como o ISEG, começasse a ser apresentado como católico progressista. "Eu na altura não fazia parte de partido político nenhum. Mas era o José Guilherme [hoje dirigente do BE e na altura seu colega de faculdade] que dizia que eu era o católico progressista."



O envolvimento político na associação de estudantes em que conheceu o actual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, acabou por o marcar mais do que a exposição à religião nos Salesianos, mas garante não ter perdido os valores do cristianismo. "A minha formação política é mais definidora da minha personalidade. A minha formação católica introduziu-me um conjunto de valores, de princípios de vida que se mantêm e que eu acho que são inteiramente compatíveis com aqueles que advêm da minha formação política e do facto de eu estar no PS", garante o socialista que diz ter "resolvido todas as questões fracturantes", defendendo que "os direitos das pessoas se sobrepõem aos dogmas da Igreja".



‘Também és católico?’

José Sá Fernandes nem aprecia o termo de "católico improvável", apenas por ser de esquerda: "Por que carga de água é que eu hei-de ser um católico improvável? Nem sei ver isso dessa maneira, esquerda ou direita. Nasci, fui baptizado, os meus pais eram católicos, os meus avós eram católicos, a probabilidade era eu ser católico. E o aceitar a diferença é uma das grandes bandeiras da esquerda e o ser católico é isso, aceitar a diferença. Acho mal a distinção de católico de esquerda e de direita, as pessoas são católicas, pronto."



Quando a imprensa fala com ele para lhe traçar o perfil, não costuma falar do lado religioso: "Porque mo pedem por questões políticas e eu acho que não devo confundir religião com política. É uma coisa muito pessoal, a pessoa tem fé ou não tem fé." Houve um momento em que achou que devia dar a informação: quando o BE o convidou para ser candidato a Lisboa nas suas listas. Disse-lhes quem era e isso incluiu o ser católico. A reacção foi normal, nenhuma estranheza. "Mas não tenho nada a esconder, sou católico."



E talvez haja mais católicos não-manifestos do que o percepcionado. Conta como uma vez, há cerca de sete anos, esteve num encontro com o então cardeal patriarca, D. José Policarpo, com 23 ambientalistas, ainda antes da encíclica do Papa sobre ambiente. No final o patriarca perguntou, "já agora, alguns são cristãos, ou católicos?" O resultado foi este: "Eram 22 em 23. E muitos ficaram a olhar para os outros: ‘Também és?’"



Vai praticamente todos os anos a Fátima a pé, sozinho – "este ano não fui em Maio, talvez vá em Outubro" – e há uns três anos teve uma surpresa. Brinca: "Foi um encontro quase bíblico." Sem combinarem nem saberem sequer um do outro, encontrou o irmão Ricardo: "Estava debaixo de um sobreiro e vejo-o a vir."



O ministro que vai à missa

O actual ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, talvez seja um católico improvável no sentido apontado por José Sá Fernandes, já que não teve uma educação católica por parte da família. Ainda frequentou a catequese – mas só porque pediu, ao ver que na sua escola em Oliveira do Bairro era o único menino que não ia. E fez a primeira comunhão, onde surge como o rapaz mais alto, porque o atraso na entrada levou a que fosse o mais velho do grupo. Tudo sem nenhum efeito no percurso posterior, ficou por aí.



Mas, há cerca de seis anos, quando esteve sozinho a trabalhar em Moçambique na administração do Porto de Nacala, isso mudou. "Encontrei a fé pela enorme necessidade de agradecer. Comecei a ir à missa. E comecei escondendo-o. Não consigo desligar isso da morte da minha irmã. A minha irmã morreu há sete anos, e embora não encontre aí nenhuma ponte evidente, tenho de ter a humildade de não desligar as duas coisas." Hoje vai à missa, ao domingo – "nunca pedi nada a Deus, vou à missa para agradecer" – e umas duas vezes por semana, tendo tempo, entra numa das igrejas do Chiado e reza. Invoca Kierkegaard ("Se eu acredito que um homem morreu para me salvar eu não posso ser indulgente") mas também, "para equilibrar", Roberto Carlos: "A fé que me faz optimista demais." Essa fé não lhe dita posições políticas: "Sou a favor em todas as causas ditas fracturantes, sabendo eu que a Igreja Católica não concorda comigo", pelo que não vê contradição entre ser de esquerda e católico. "Admito que a estatística dê razão à suposição de que os católicos estarão em maior número à direita, o materialismo dialéctico que construiu muita da esquerda opõe-se à existência de Deus", mas também isso não o condiciona, nem sente que provoque surpresa em quem o rodeia. "Não faço proselitismo disto, mas as pessoas com quem trabalho sabem que sou católico, o dar testemunho faz parte da minha fé, e em circunstância alguma me esconderei."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 749, de 6 de Setembro de 2018.