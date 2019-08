Três maternidades de Lisboa (Alfredo da Costa, hospitais de Santa Maria e de São Francisco Xavier) e do Hospital Amadora-Sintra realizaram, entre 1 de julho e 7 de agosto, 1170 partos.Segundo dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, disponibilizados ao Correio da Manhã , no mês de julho foram realizados 962 partos nas quatro unidades. Entre 1 e 7 de agosto, foram feitos 208 partos. Ou seja, o número já será superior a 1170.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã