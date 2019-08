O secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, defende uma redução das deduções das despesas de saúde em sede de IRS com o objetivo de financiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segundo o governante, essa media permitia um encaixe imeditado de 300 milhões de euros.

"Neste momento, a única 'declaração' que o senhor ministro das Finanças fez foi a proposta do Programa Estabilidade e Crescimento, que foi aprovada por todo o Governo e que prevê para 2020 um crescimento de 300 milhões na dotação do SNS. A minha posição, enquanto secretário de Estado responsável pelas finanças do SNS, é que será preciso pelo menos o dobro. E tenho uma sugestão que volto a pôr em cima da mesa: a de que esses 300 milhões que faltam venham dos benefícios fiscais em sede de IRS, ou seja, baixando dos atuais 15% [deduções de despesas de saúde] para 5%. Imediatamente haverá mais 300 milhões de euros", disse Francisco Ramos em entrevista ao Público.



"Esta é uma escolha que tem que ser feita. É uma escolha política, a de desviar parte desse dinheiro para reforçar o SNS", assumiu o secretário de Estado, reconhecendo que a medida é "impopular" porque as famílias iriam "suportar mais encargos". "Também é impopular o SNS não conseguir dar resposta", acrescentou.



Francisco Ramos defende, ainda, a criação de um seguro complementar público, que permitira o acesso a despesas não cobertas pelo SNS como óculos, próteses e saúde oral. "Não há nenhuma tradição de oferta pública nestas áreas. A minha proposta é que se discuta um meio alternativo de financiar estes atos", explicou, recordando, por exemplo, que "85% dos franceses têm seguros complementares".