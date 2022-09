Maternidade Alfredo da Costa vai voltar a fechar bloco de partos

A Maternidade Alfredo da Costa vai voltar a fechar o bloco de partos na sexta-feira, dia 9, e segunda-feira, dia 12.







Pedro Catarino

De acordo com a informação disponibilizada no Portal do SNS , na sexta-feira o bloco funcionará da meia-noite às nove da manhã, tendo horário idêntico na segunda-feira. jornal Público adianta que, apesar de a Maternidade ser a que tem mais especialistas em ginecologia e obstetrícia do País, tem falta de médicos para completar as escalas de urgência.De acordo com a administração, os médicos recusam fazer mais horas extraordinárias.