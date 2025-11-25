Sábado – Pense por si

Três vinhos doces e licorosos para aquecer a estação

Pensamos neles geralmente como vinhos de sobremesa, mas, mesmo frescos, os doces e licorosos têm aromas quentes e aconchegantes, e podem ser excelente companhia por si sós.

Pedro Henrique Miranda 25 de novembro de 2025 às 22:59
Há boas opções de doces e licorosos para este outono-inverno
Há boas opções de doces e licorosos para este outono-inverno AP Photo/Armando Franca

Quinta da Alorna • Tejo • €12

Tópicos Bebidas destiladas e cerveja Estilo de vida Plantas Produtos e serviços para animais de estimação Rio Tejo Carcavelos Porto Santar
