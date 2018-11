Portugal Continental será abalado pelo mau tempo esta quarta-feira, dia 7 de Novembro, com a chegada da depressão Beatriz, centrada a noroeste das ilhas britânicas.

Portugal Continental será abalado pelo mau tempo esta quarta-feira, dia 7 de Novembro, com a chegada da depressão Beatriz, centrada a noroeste das ilhas britânicas. O país estará em alerta amarelo.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado, já se sente a precipitação, o vento forte e a agitação marítima desde a tarde de terça-feira. Contudo, o ponto alto será quarta-feira, especialmente a Norte e no Centro.



"Portugal Continental será afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte associada a esta depressão, em especial as regiões Norte e Centro. Assim, para estas regiões, a passagem desta superfície frontal fria irá originar chuva persistente, que será por vezes forte entre o meio da tarde de dia 6 e a madrugada de dia 7", segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O vento será "moderado a forte no litoral, com rajadas até 80 km/h, e forte nas terras altas, com rajadas que serão da ordem de 100 km/h". Também haverá neve nos pontos altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 1200/1400 metros durante a madrugada de dia 7.



A depressão afectará especialmente a Norte e "terá períodos de chuva a partir do final do dia 6 e a manhã de dia 7. O vento será moderado a forte, por vezes com rajadas até 80 km/h, no litoral e nas terras altas desta região".