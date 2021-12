Covid-19. Sobe para 69 o total de casos da Ómicron em Portugal

Portugal já registou um total de 69 casos da variante de preocupação Ómicron e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) aponta que os últimos dados revelam uma "tendência fortemente indicadora da existência de circulação comunitária" da variante da covid-19.



"Até à data, estão identificados um total de 69 casos desta variante por pesquisa dirigida de mutações e/ou sequenciação do genoma viral", refere o INSA em comunicado, indicando que na semana entre 22 e 28 de novembro a frequência relativa da variante em Portugal era de 0,2%.



O instituto refere também uma análise que, no âmbito da estratégia de monitorização em tempo real da "falha" na deteção do gene S, realizada em colaboração com a Unilabs, a Cruz Vermelha Portuguesa e o Algarve Biomedical Center, que aponta para uma "tendência crescente na proporção de casos positivos desde o dia 6 de dezembro, atingindo uma frequência relativa de 9,5% no dia 12 de dezembro".