Não se juntam, não, que a gente não aceita. Normalização de fascistas já ultrapassa em muito o aceitável. https://t.co/QHyphSICIK — Joao Galamba (@Joaogalamba) 11 de agosto de 2018

Também José Manuel Pureza, dirigente do Bloco de Esquerda, comentou o caso.





Tenho cá um palpite de que António Costa vai pregar de forma violenta uma moralzinha sobre a presença da Le Pen no websummit. Depois irá à sessão de abertura do dito. Pecadilhos...https://t.co/ZVC9aHl03g — José Manuel Pureza (@jmpureza) 11 de agosto de 2018





Dias após surgir na lista de oradores da Web Summit, que ocorre de 5 a 8 de Novembro em Lisboa, a líder da extrema direita francesa Marine Le Pen foi excluída dessa mesma lista. Ao Dinheiro Vivo, a organização do evento confirmou a exclusão de Le Pen. No entanto, não explicou o motivo.Aos poucos, a lista tem vindo a ser conhecida. Quando a líder da Frente Nacional surgiu no quadro de honra dos 250 oradores para a Web Summit, o descontentamento pelas redes sociais foi aumentando."Não se juntam, não, que a gente não aceita. Normalização de fascistas já ultrapassa em muito o aceitável", escreveu o deputado do PS, João Galamba, através do Twitter.Apesar de já não constar da lista, os motores de busca ainda associam o nome de Marine Le Pen à página.