O fundador do evento, Paddy Cosgrave, reagiu à polémica que surgiu relativamente ao convite da líder de extrema-direita francesa para a lista de oradores da Web Summit.

Após a polémica que surgiu relativamente ao convite de Marine Le Pen para a lista de oradores da Web Summit, que acontece em Novembro em Lisboa, Paddy Cosgrave garantiu que a escolha está nas mãos de Portugal. "Se os nossos anfitriões, o Governo português, nos pedirem para cancelar o convite a Marine Le Pen, nós vamos respeitar esse pedido e vamos fazê-lo imediatamente", disse o fundador da Web Summit esta terça-feira numa nota publicada no site Medium.



"A liberdade de expressão é um direito fundamental na União Europeia e o pilar de qualquer sociedade democrática", escreveu Cosgrave, justificando o convite feito à líder do partido francês de extrema-direita União Nacional.



O fundador do evento ressalvou ainda que, na sua opinião, as opiniões de Le Pen são "erradas", afirmando que deixar "ideias extremas" de fora da conferência é o "caminho fácil".