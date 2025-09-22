Mariana Mortágua pediu para ser substituída no parlamento por Andreia Galvão

Andreia Galvão foi a número três da lista do partido nas legislativas de maio para o círculo eleitoral de Lisboa.

A coordenadora nacional e deputada única do BE, Mariana Mortágua, que está numa flotilha humanitária que se dirige a Gaza, vai ser substituída no parlamento pela dirigente bloquista Andreia Galvão.



Andreia Galvão substitui Mariana Mortágua no parlamento ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Numa publicação no 'site' oficial do partido, "Esquerda.net", lê-se que a atual deputada única fez "uma reflexão profunda nos últimos dias", tendo pesado "por um lado, a proteção da flotilha que é dada pelo papel institucional dos deputados e eurodeputados que a compõem", e por outro lado, "o facto de a sua ausência em São Bento deixar o Bloco sem representação parlamentar na sua ausência".

"E concluiu pela necessidade de o partido não ficar afastado dos debates no parlamento nas próximas semanas", lê-se na publicação.

Andreia Galvão foi a número três da lista do partido nas legislativas de maio para o círculo eleitoral de Lisboa.

Fonte oficial do partido adiantou à Lusa que o número dois da lista, o antigo líder parlamentar, Fabian Figueiredo, não vai assumir o mandato por "impedimento profissional".