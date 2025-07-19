Sábado – Pense por si

Portugal

Mariana Leitão eleita presidente da IL com 73% dos votos

Diogo Barreto
Diogo Barreto 19 de julho de 2025 às 20:52
As mais lidas

Votaram a favor de Mariana Leitão 493 militantes liberais, tendo-se registado 179 abstenções (23% do total dos votos).

Mariana Leitão foi eleita nova líder da Iniciativa Liberal, com 73% dos votos e 27% de abstenção, tornando-se na quinta presidente do partido e sucessora de Rui Rocha e João Cotrim Figueiredo.

De acordo com a Iniciativa Liberal, houve 672 votos válidos, tendo 493 militantes votado a favor de Mariana Leitão e 179 optado pela abstenção.

Leitão sucede assim a Rui Rocha que se demitiu a 31 de maio na sequência das eleições, por ter considerado que o resultado da IL nas legislativas (mantendo o grupo parlamentar de oito deputados) era insuficiente para as expectativas.

PAULO CUNHA/LUSA
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Mariana Leitão Iniciativa Liberal Política
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Mariana Leitão eleita presidente da IL com 73% dos votos