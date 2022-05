Marco Paulo, João Mota, Patrícia Mamona e Auriol Dongmo condecorados por Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou quatro pilares portugueses da cultura e do desporto, esta segunda-feira, no Palácio de Belém. João Mota, Marco Paulo, Patrícia Mamona e Aurioul Dongmo foram os presenteados.





distinção de Comendador da Ordem Infante D. Henrique.

As condecorações aconteceram numa festa aberta ao público no domingo, onde estiveram presentes o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, e o Diretor Municipal da Cultura, Carlos Moura-Carvalho.João Mota, ator e encenador de 79 anos, foi condecorado com a Ordem do Infante D.Henrique pelo Presidente da República. A condecoração acontece depois da celebração do 50.º aniversário da Comuna Teatro de Pesquisa, fundado pelo encenador em 1972. O ator foi também homenageado com a Medalha de Mérito Cultural da Cidade pela Câmara Municipal de Lisboa.O cantor Marco Paulo, de 77 anos, recebeu aO cantor celebra mais de 50 anos de carreira.As atletas de pista coberta, Patrícia Mamona, vice-campeão olímpica e campeã europeia, e Aurioul Dongmo, campeã europeia e mundial, também foram recebidas e condecoradas pelo Presidente da República, depois de acertos na agenda. Mamona recebeu a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Mérito, pela medalha de prata em triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, já Dongmo a de Comendador da Ordem do Mérito, pela vitória mundial no lançamento de peso em pista coberta, este ano.