Lucros da Galp Energia sobem para 155 ME

A Galp Energia obteve um resultado líquido de 155 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, que comparam com 26 milhões de euros do período homólogo e com 130 milhões do trimestre anterior.







Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, O EBITDA da petrolífera subiu 74% para 869 milhões de euros, "impulsionado pelo forte desempenho no 'upstream' e desempenho da refinação".A empresa terminou o primeiro trimestre deste ano com uma dívida líquida de 2,392 mil milhões de euros, face a 1,552 mil milhões do mesmo período de 2021.