Marcelo vai ao Qatar. PS, PSD e PCP aprovaram deslocação

A deslocação do Presidente da República ao Catar, onde se realiza o Mundial de Futebol, mereceu votos contra de IL e BE e abstenção do Chega.

PS, PSD e PCP aprovaram hoje o parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros que autoriza a deslocação do Presidente da República ao Qatar, que mereceu votos contra de IL e BE e abstenção do Chega.







Rodrigo Antunes/Lusa

PAN e Livre não têm assento na Comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, onde decorreu hoje a votação.A autorização da deslocação do chefe de Estado para ver o primeiro jogo da seleção nacional de Futebol no Mundial 2022 do Qatar será votada na terça-feira pelo plenário da Assembleia da República.O Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem o assentimento da Assembleia da República, de acordo com a Constituição.