Ministra não leu relatório relatório sobre surto de lar de Reguengos

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, admitiu em entrevista ao Expresso que não leu o relatório da auditoria da Ordem dos Médicos feita ao lar de idosos de Reguengos de Monsaraz, onde 162 pessoas ficaram infetadas e 18 morreram num surto de Covid-19."Não o li pessoalmente, mas a Ordem fez-me chegar o relatório e já pedi que o analisassem", disse a governante,que tutela os lares de idosos, em entrevista ao Expresso.Aos olhos da ministra, "a preocupação tem de ser estrutural": "Reguengos é um dos surtos que tivemos." "No caso de Reguengos, a grande dificuldade foi encontrar funcionários quando muitos ficaram doentes. É preciso aumentar a aposta nos recursos humanos do sector social", concretizou.O relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos para avaliar as circunstâncias clínicas do surto de covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz, a que a Lusa teve acesso, aponta responsabilidades à administração. Diz que não era possível cumprir "o isolamento diferenciado para os infetados ou sequer o distanciamento social para os casos suspeitos"."Não existia, por exemplo, definição de circuitos de limpos e de sujos, o que foi feito apenas a 26 de junho, nove dias depois de ter sido confirmado o primeiro caso", sublinha o relatório da auditoria.Ana Mendes Godinho frisa que é preciso "aguardar". "Como foi desencadeado por parte do MP um processo, temos de aguardar. Nem deve haver dois processos a correr em simultâneo."