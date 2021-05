Marcelo sobre festejos do Sporting: 'Quem deve prevenir não conseguiu prevenir'

O Presidente foi duro com os responsáveis, mas não respondeu se a culpa dos festejos terem decorrido daquela maneira era do Ministério da Administração Interna.

O Presidente da República foi bastante crítico, esta quarta-feira de manhã, da atuação das autoridades nas preparações dos festejos do Sporting por ter vencido o campeonato nacional de futebol, mas deixou também críticas aos adeptos que se reuniram no exterior do Estado de Alvalade e no Marquês de Pombal, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa diz compreender a "emoção" dos adeptos e espera que a expressão desse sentimento "não tenha custos para os lisboetas e que não tenha resultados menos positivos daqui por 15 dias ou uma semana". O Presidente falou aos jornalistas a partir do Minho, onde está a levar a cabo um roteiro Portugal Próximo.