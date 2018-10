"Se a PGR disse claramente que entendia que (Amadeu Guerra) devia continuar a obra que tinha em curso é porque era para continuar", disse o presidente referindo-se ao discurso de posse de Lucília Gago no qual a procuradora-geral da República elogiou o DCIAP "e testemunhou a sua confiança ao diretor do Dciap".



"A procuradora-geral da República no discurso de posse fez uma coisa que não é muito habitual, apoiou a investigação de um processo específico, elogiou o DCIAP e testemunhou a sua confiança ao diretor do Dciap", disse o Presidente da República.



Para o chefe de Estado, isto significa que "o diretor do DCIAP mantém a confiança para o exercício de uma função que tem sido uma função com êxito".



"Se tem corrido bem, e tendo corrido bem, não há razão para deixar de correr bem e deixar de exercer a função", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

