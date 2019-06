Os 5.300 delegados ao congresso são oriundos de 46 países e a assistência esperada em cada um dos três dias está estimada em mais de 60.000 pessoas, de acordo com a informação divulgada pela organização.



Em Portugal, existem cerca de 50.000 Testemunhas de Jeová, que se dedicam a "partilhar o conhecimento bíblico", frisaram os responsáveis pela iniciativa na apresentação à comunicação social.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu sexta-feira em audiência no Palácio de Belém uma delegação da Associação de Testemunhas de Jeová, segundo uma nota colocada na página da Presidência da República na Internet, que exibe uma fotografia do encontro.Mais de 60 mil pessoas de vários continentes, entre 200 países, participam, em Lisboa, no congresso internacional das Testemunhas de Jeová, entre sexta-feira e domingo, no Estádio da Luz.