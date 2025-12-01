Gouveia e Melo garante que "há um universo que o separa" de José Sócrates

Henrique Gouveia e Melo disse, esta segunda-feira, em entrevista à CMTV no Grande Jornal, que "há um universo que o separa" de José Sócrates, apesar de o antigo primeiro-ministro ter demonstrado apoio à candidatura presidencial do ex-chefe da Armada.



Gouveia e Melo em entrevsita à CMTV

"O único critério que tenho [para a escolha do elementos da sua estrutura] é não ter pessoas condenadas ou que estiverem num processo que indique quem têm culpa", afirmou sobre a escolha de um mandatário ligado ao socialista julgado por corrupção.

O militar na reserva frisou ainda, sobre esse propósito, que "não há penas perpétuas".

"Eu fiquei aborrecido com o titulo de uma noticia do Expresso que insinuava que eu estava a fazer chantagem com o Governo", afirmou sobre a decisão de deixar a Marinha. "Foi um recado", considerou, não esclarecendo com que origem. Sobre a relação que mantém com o atual Presidente da República referiu que é "institucional".

Questionado sobre o Chega, considerou que o partido de André Ventura, "se tiver verdadeiras aspirações a ser poder, vai ter de se moderar" por merecer a "rejeição da grande maioria da população".

Em atualização