Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de novembro de 2025 às 17:14

Marcelo Rebelo de Sousa considera que OE não levanta problemas de promulgação

Segundo o chefe de Estado português, o documento orçamental, "à partida", pode acomodar "aquilo que foi votado pela Assembleia da República" esta quinta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.