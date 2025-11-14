Marcelo pondera votar antecipadamente para as presidenciais na ilha do Corvo

Presidente da República quer compensar o facto de não ter ali estado durante a sua última visita aos Açores.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira que pondera ir votar antecipadamente para as eleições presidenciais à ilha do Corvo, que não conseguiu visitar durante a sua última visita aos Açores.



Marcelo Rebelo de Sousa não conseguiu visitar o Corvo durante a sua última visita aos Açores AMPE ROGÉRIO/LUSA

O chefe de Estado falou dessa possibilidade enquanto visitava o Bazar Diplomático, em Lisboa, e no fim, questionado pelos jornalistas, confirmou que está a equacionar "esse plano".

"Porque eu não pude ir, por razões meteorológicas, ao Corvo, a última vez. Estive nas Flores, mas não foi possível ir ao Corvo, e estive a pensar quando é que era possível", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República salientou que é preciso "ver se é possível" fazer essa deslocação à ilha do Corvo e aí exercer o voto antecipado, no domingo anterior às eleições presidenciais, que estão marcadas para 18 de janeiro.

"Vamos ver se é possível naquela ocasião, que é uma semana antes. Tenho de ver se legalmente é possível. É preciso que haja voto antecipado no Corvo", declarou, reiterando que "gostava de ir lá votar antecipadamente".

A sua ida ao Corvo em janeiro, a concretizar-se, será articulada com o Governo Regional e autoridades regionais, incluindo o representante da República e o presidente da Assembleia Legislativa Regional, referiu.