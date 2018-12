Marcelo Rebelo de Sousa revelou este sábado que passará o dia de Natal na ala pediátrica do hospital de S. João, no Porto, junto das crianças internadas. Este serviço funciona em contentores e aguarda-se há vários meses pela construção de instalações novas.O Presidente da República garantiu: "No dia 25 de Dezembro, eu irei ao hospital de São João, passar o dia de Natal com as crianças que lá estão."Marcelo fez o anúncio durante a festa de Natal da Associação Acreditar, em Coimbra.