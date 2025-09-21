Sábado – Pense por si

Portugal

Bloco de Esquerda apoia candidatura de Catarina Martins

Lusa 15:30
As mais lidas

Objetivo é mobilizar a esquerda nestas eleições.

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou este domingo o apoio à candidatura de Catarina Martins à Presidência da República, com o objetivo de mobilizar a esquerda nestas eleições.

Octávio Passos/Lusa

“O Bloco de Esquerda considera indispensável a presença desta alternativa. O Bloco apoiará a candidatura de Catarina Martins e empenhar-se-á na sua campanha eleitoral”, lê-se numa resolução aprovada pela Mesa Nacional do BE.

O partido recordou, no documento, que em junho a Mesa Nacional reiterou a posição a favor de uma candidatura de convergência ampla nas eleições presidenciais: “Para concretizar esse objetivo, a direção do Bloco fez todas as diligências ao seu alcance. Contudo, esse caminho não foi viabilizado por pessoa independente que o representasse”.

O BE considerou agora que a candidatura de Catarina Martins, atualmente no Parlamento Europeu, dá corpo à garantia de constitucional de um Estado social eficiente, “tal como à rejeição de todo o militarismo”.

“Esta é uma candidatura aberta e empenhada num país que seja a comunidade de quem nele vive, rejeitando as políticas de ódio e exploração que nos arrastam para a saída neofascista. É a voz da liberdade”, defendeu o Bloco.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Política Catarina Martins Bloco de Esquerda
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Bloco de Esquerda apoia candidatura de Catarina Martins