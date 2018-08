Marcelo elogia “força e determinação” dos afectados pelos incêndios de 2017

Chefe de Estado marcou presença no final da terceira etapa da Volta a Portugal, que ligou Sertã a Oliveira do Hospital.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a elogiar, em Oliveira do Hospital, a força e a determinação das populações afectadas pelos incêndios de Outubro de 2017 no início de um novo ciclo de vida.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que se nota "uma vontade, uma força, determinação e o começo de um novo ciclo" após os incêndios do ano passado em Pedrógão Grande (Leiria) e na região centro, que vitimaram 116 pessoas.

O chefe de Estado falava no final da terceira etapa da Volta a Portugal, que ligou Sertã (distrito de Leiria) a Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), numa distância de 175,9 quilómetros, este sábado, percorrendo muitos dos concelhos afectados pelos incêndios de Junho e Outubro de 2017.





O Presidente da República, que esteve acompanhado do ministro da Educação e do secretário de Estado do Desporto, considerou "único" o ambiente gerado em torno da Etapa Vida da Volta a Portugal.

"É um grande momento de solidariedade, de gesto pela vida e pelo futuro. Este ambiente é único", frisou o chefe de Estado aos jornalistas, que se encontra de férias pelos territórios afectados pelos graves incêndios de Junho e Outubro de 2017.

Para o Presidente da República, "é único a ideia da etapa pela vida e da solidariedade, é único o esforço e a coragem de quem organizou e a forma como o país esteve a vibrar com esta etapa".

"Isso é fundamental, pois é também o sentido desta etapa. É a solidariedade do país todo, porque a Volta a Portugal é um símbolo de unidade nacional em relação a esta região", frisou.

O presidente da República considerou ainda que as medidas [do Governo] de prevenção aos incêndios florestais estão a funcionar, destacando também o "grande esforço das populações".

Marcelo Rebelo de Sousa seguiu para Arganil, mas regressa ainda este sábado a Oliveira do Hospital, onde vai estar durante o dia de domingo. "Depois irei a Tábua e Góis, ando por aí", sublinhou.