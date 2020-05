Marcelo e Costa destacam postura da GNR no combate à pandemia de covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, deixaram rasgados elogios à GNR, no âmbito das comemorações do 109.º aniversário da Guarda Nacional Republicana, este ano assinalado por via digital - devido à pandemia de covid-19 - e transmitido na página oficial desta força de segurança no Facebook.

Numa mensagem vídeo, Marcelo referiu que este é um ano diferente, caracterizando-o como sendo "de provação, de sacrifício, de angústia, de ansiedade, de dúvida, de incerteza e de imprevisibilidade". "E no meio de tudo isto é bom haver instituições, é o caso da vossa, que são um fator de segurança, certeza, de previsibilidade. São na afirmação da autoridade do Estado, da ordem pública, dos valores comunitários, do respeito pelos direitos dos cidadãos, mas também na proximidade social, na solidariedade. Isso tem sido muito claro ao longo dos últimos meses", sustentou o Presidente da República.





Mas Marcelo Rebelo de Sousa foi ainda mais longe nos elogios que dirigiu a esta força de segurança, dizendo que "a GNR tem estado por todo o lado" e "tem sido insubstituível". "Tem estado junto dos mais carenciados, dos mais pobres e dos mais necessitados. Tem estado a acorrer à situação de populações perturbadas, confundidas. E assim foi, nomeadamente durante a vigência do estado de emergência, que terminou ontem [sábado], mas assim vai continuar a ser durante este surto, durante esta pandemia, que é um desafio nacional. Um desafio em que o vosso papel tem sido crucial", salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse depois que agradeceria sempre pelas missões da GNR "em todas as circunstâncias, em nome de todos os portugueses". "Este ano agradeço de forma particular, porque todos podemos verificar no dia a dia a vossa presença, o vosso comportamento, o vosso aprumo, a vossa solicitude, a vossa disponibilidade, a vossa doação coletiva. Por tudo isto muito obrigado em nome de Portugal", declarou o chefe de Estado.

No início da sua mensagem, o Presidente da República apontou que esta é a primeira vez em que o aniversário da GNR é assinalado desta forma digital, "atendendo ao período que o País tem vindo a viver", dizendo em seguida ter bem presente na memória as missões realizadas por esta força de segurança "cá dentro e lá fora". "Sabem como essas missões são fundamentais para o país. E é como Presidente da República que vos quero agradecer de modo muito especial neste 109.º aniversário", reforçou.

Costa elogia postura "pedagógica, firme e serena"

Também o primeiro-ministro elogiou a atuação "pedagógica, firme e serena" da Guarda Nacional República perante a atual pandemia de covid-19, considerando que se tratou de mais uma demonstração de dedicação à causa pública.

"É verdade que os portugueses têm respondido de forma exemplar ao esforço que lhes é pedido, cumprindo muitas vezes de forma espontânea a resposta a esta pandemia de covid-19. Mas, ao mesmo tempo, é absolutamente inegável que, para essa resposta, muito tem contribuído a postura pedagógica, firme e serena de todos os que servem na GNR, numa demonstração permanente de extraordinária dedicação à causa pública como sempre nos habituou", considerou António Costa.

Depois de felicitar todos os elementos desta força de segurança pela passagem de mais um aniversário, António Costa referiu-se às "circunstâncias absolutamente singulares que Portugal vive". "Todos temos consciência como a pandemia de covid-19 exigiu de todos os poderes públicos uma resposta sem precedentes, que se traduziu na adoção de medidas excecionais, fundamentalmente destinadas a proteger a nossa população. São essas circunstâncias excecionais que fazem com que o aniversário da GNR seja celebrado de uma forma tão especial este ano", apontou.

Para o ano, o primeiro-ministro disse esperar que Este aniversário da GNR possa ser celebrado "de uma outra maneira". "Muito obrigado aos oficiais, sargentos, praças e pessoal da GNR. Hoje, como sempre, pela lei e pela grei", rematou o primeiro-ministro.