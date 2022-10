Marcelo e a Igreja: o católico devoto vs. o Presidente da República

Marcelo nega à SÁBADO que a fé, central na sua formação, tolde a sua ação política no tema dos abusos sexuais na Igreja. As declarações sobre os "400 casos" geraram mal-estar na Igreja. Falará o Presidente menos? “Ninguém na Igreja me pediu”, afirma.