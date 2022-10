Explicações, dúvidas e erros da ministra Fortunato

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior confirmou o financiamento da FCT a um projeto da Almascience, onde o marido, Rodrigo Martins, é administrador. Há uma semana, fonte do gabinete era clara à SÁBADO: “O valor concedido ao Almascience no âmbito do apoio do ‘Concurso de Projetos IC&DT em todos os domínios científicos de 2022’, foi de €56.275.” Mais tarde, a ministra acrescentou: “O projeto é coordenado por outra instituição, a Uninova, e o AlmaScience, que é um laboratório colaborativo, é um parceiro desse projeto. O meu marido faz parte de uma equipa que entra num consórcio desse projeto. Isso é o normal.” Ora, além da Almascience, o marido tem também uma posição importante na Uninova: Rodrigo Martins é diretor do CEMOP, um dos dois laboratórios da Uninova.